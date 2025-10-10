Tornano i cantieri nel quartiere di Villanova a Cagliari, ma questa volta per rimettere tutto a nuovo. Dopo mesi di lavori sulle reti idriche, la prossima settimana inizieranno gli interventi di ripristino dell’asfalto nelle vie interessate dal cantiere Abbanoa per l’efficientamento delle condotte.

Si tratta delle vie Einaudi, Orlando, Abba, Oristano, Iglesias, Ozieri, Macomer e via Tempio.

Il Comune di Cagliari ha rilasciato l'autorizzazione tramite ordinanza del settore Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti. I lavori saranno eseguiti tra lunedì e venerdì prossimi. Anche se le limitazioni alla circolazione previste riguardano un arco temporale giornaliero tra le ore 8 e le 18, verranno applicate strada per strada esclusivamente negli orari in chi saranno effettuate le operazioni di scarifica del vecchio asfalto e posa del nuovo.

L'impresa incaricata da Abbanoa sta definendo il cronoprogramma degli interventi per limitare quanto più possibile le interruzioni del traffico.

L'appalto appena concluso ha portato nei mesi scorsi alla realizzazione di oltre un chilometro di nuove condotte grazie a un investimento di 1,3 milioni di euro: mancava soltanto il ripristino degli asfalti I lavori erano iniziati lo scorso febbraio. Come definito con il Comune, sempre per limitare quanto possibile gli inevitabili riflessi sulla circolazione stradale, il cantiere era stato diviso in undici sottozone.