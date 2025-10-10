Un uomo è stato rinvenuto privo di vita nella notte a bordo di un’imbarcazione ormeggiata nel porto di Alghero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia locale, che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

Le circostanze della morte restano al momento avvolte nel riserbo, e dalle forze dell’ordine trapelano poche informazioni. La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per fare luce sull’accaduto e ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO