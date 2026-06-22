Cagliari è diventata un punto di riferimento globale per l'Oftalmologia, con la 24esima edizione del Congresso Internazionale SICSSO che si terrà presso il THotel di Cagliari. L'evento, organizzato da Giuseppe Giannaccare insieme ai professori Vincenzo Sarnicola ed Edward Holland, vedrà la partecipazione di circa 300 relatori provenienti da 36 paesi e oltre mille medici oculisti da 52 nazioni diverse.

Il programma del congresso include sessioni di trapianti di cornea lamellari in diretta, esercitazioni pratiche per giovani chirurghi e speech di rinomati esperti provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo dell'evento è promuovere un approccio super-specialistico alle patologie della cornea, delle cellule staminali e della superficie oculare, attraverso la presentazione di casi clinici complessi, casistiche chirurgiche e nuove prospettive terapeutiche.

Durante le giornate del congresso, sono previsti laboratori scientifici per permettere ai giovani chirurghi di esercitarsi sulle moderne tecniche di chirurgia e trapianti di cornea lamellari, con un focus particolare sull'innovativo campo del trapianto di cornea.

"È la prima volta - dice il professor Giuseppe Giannaccare - che un simile evento internazionale nel campo dell'Oftalmologia si svolge in Sardegna, e a Cagliari in particolare. All'interno di un programma straordinario, meritano una menzione particolare – prosegue il professore - la chirurgia in diretta con trapianti di cornea che si svolgeranno giovedì e venerdì al Policlinico Duilio Casula, i simposi della Harvard Medical School, della Società Americana Pancornea e della Banca degli Occhi di Sorocaba in Brasile e le medal lectures delle professoresse Jane Weiss della Louisiana State University e Carol Karp dell'Università di Miami".

Mercoledì 24 giugno 2026 nell'aula Costa al San Giovanni di Dio (padiglione dell'Anatomia Patologica) ci sarà una sessione precongressuale dalle 18 alle 19 dove alcuni esperti mondiali del trapianto di cornea discuteranno dell'evoluzione delle tecniche chirurgiche. La sessione è aperta alle istituzioni, agli studenti di medicina, agli specializzandi oltre che a cittadini e pazienti e sarà aperta dai saluti del professor Pietro Giorgio Calò, direttore di Chirurgia generale del Policlinico Duilio Casula e Prorettore dell’Università di Cagliari.

Il congresso oltre a essere un momento di aggiornamento e crescita è l’occasione per condividere esperienze cliniche e iniziative formative per poter fornire percorsi diagnostico-terapeutici sempre più mirati ai pazienti.