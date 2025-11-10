L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, ha effettuato oggi un sopralluogo nelle campagne dell’Oristanese colpite dalla tromba d’aria che nei giorni scorsi ha causato gravi danni alle aziende agricole, in particolare nei territori di San Nicolò d’Arcidano, Terralba e nei comuni vicini. Con lui anche i consiglieri regionali Antonio Solinas, Alessandro Solinas ed Emanuele Cera.

Alla visita ha preso parte il presidente provinciale di Coldiretti Oristano, Paolo Corrias, che ha descritto la situazione di forte criticità: molte aziende hanno visto distrutte serre, impianti e coltivazioni.

“Abbiamo voluto essere presenti per constatare direttamente l’entità dei danni e ascoltare le difficoltà degli agricoltori – ha dichiarato l’assessore Gianfranco Satta –. La Regione è già al lavoro per fornire risposte rapide e concrete alle imprese agricole, attraverso una ricognizione immediata dei danni e l’attivazione di interventi di sostegno e ripristino.”

Il sopralluogo conferma l’impegno della Regione Sardegna nel garantire supporto tempestivo alle aziende colpite e nel rafforzare la resilienza del comparto agricolo di fronte ai sempre più frequenti eventi climatici estremi.