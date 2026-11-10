L'Ospedale Santissima Trinità di Cagliari aderisce alla Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Pancreas con un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Il prossimo 19 novembre, le equipe della Chirurgia Generale e della Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, in collaborazione con l'Unità Operativa di Radiologia, organizzeranno una giornata di screening gratuiti con visita medica ed ecografia addominale.

L'attività si svolgerà negli spazi dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'ospedale cittadino e punta a sensibilizzare la popolazione sull'importanza di individuare tempestivamente una patologia spesso difficile da riconoscere nelle fasi iniziali.

Tumore al pancreas, l'importanza della diagnosi precoce

Ogni anno in Italia oltre 15mila persone vengono colpite dal tumore al pancreas. Circa il 70% delle neoplasie si sviluppa nella regione cefalica dell'organo e viene diagnosticato quando la malattia è già in fase avanzata, spesso con disseminazione metastatica.

Il tumore pancreatico, infatti, nelle fasi iniziali non presenta segnali specifici. Anche quando compaiono sintomi, questi possono essere vaghi e facilmente confusi con disturbi di altra natura, rendendo più complesso arrivare a una diagnosi tempestiva.

Al Santissima Trinità è attivo da anni un team multidisciplinare dedicato alla diagnosi e alla cura della patologia, in collaborazione con altri ospedali cittadini e del Sud Sardegna. Per migliorare ulteriormente il percorso diagnostico-terapeutico è stato inoltre istituito un ambulatorio dedicato, al quale i pazienti possono accedere direttamente attraverso prenotazione al Cup, con impegnativa del medico curante.

Come prenotare le visite gratuite

Le visite di screening potranno essere prenotate gratuitamente giovedì 12 novembre, venerdì 13 novembre e lunedì 16 novembre, dalle 9 alle 13, telefonando al numero 070 6095876.

L'iniziativa è rivolta in particolare alle persone che presentano specifici fattori di rischio, tra cui familiarità per tumore al pancreas, determinate mutazioni genetiche e alcune sindromi ereditarie.

In particolare, potranno accedere allo screening soggetti con tre consanguinei di primo, secondo o terzo grado affetti da tumore al pancreas sulla stessa linea familiare, materna o paterna; soggetti con due consanguinei affetti sulla stessa linea familiare, di cui almeno uno di primo grado (genitore o fratello); persone entro i 74 anni con mutazioni genetiche note dei geni BRCA1, BRCA2, PALB2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ATM, CDKN2A e p16; persone con sindrome di Peutz-Jeghers; persone con sindrome di Lynch; persone con diagnosi nota di pancreatite ereditaria.

Il Santissima Trinità si illumina di viola

La Giornata Mondiale per la lotta contro il Tumore al Pancreas sarà celebrata anche attraverso l'illuminazione di viola di monumenti ed edifici pubblici e privati in numerose città del mondo.

A Cagliari sarà proprio la facciata dell'ospedale Santissima Trinità a illuminarsi di viola, aderendo alla campagna internazionale promossa dall'associazione Nastro Viola. Un gesto simbolico che accompagnerà le attività di sensibilizzazione e le visite gratuite dedicate alla prevenzione.