Un capolavoro architettonico costruito circa tremila anni fa, un antico villaggio nuragico, una chiesetta medievale circondata dalle caratteristiche casette dei pellegrini. E poi il rapporto tra acqua, luce e cielo, i misteri di un luogo sacro e le testimonianze di comunità che hanno attraversato epoche lontanissime.

L’area archeologica di Santa Cristina, nel territorio di Paulilatino, è molto più del suo celebre Pozzo Sacro. Un patrimonio straordinario che sabato 7 novembre 2026 diventerà protagonista di un appuntamento speciale: “Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare – Culture, voci e suoni di una terra senza confini”, una manifestazione a ingresso gratuito che accompagnerà i visitatori in un pomeriggio tra storia, musica e tradizioni.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Luna Lughente, in collaborazione con la Cooperativa Archeotour e il Comune di Paulilatino, grazie al sostegno della Regione Sardegna.

Un’occasione per conoscere, o riscoprire, un sito che accoglie ogni anno circa 75mila visitatori e che custodisce testimonianze di diverse fasi della storia della Sardegna.

Il Pozzo Sacro, un capolavoro che continua a sorprendere

A rendere Santa Cristina conosciuta ben oltre i confini dell’Isola è soprattutto il suo tempio a pozzo, considerato una delle massime espressioni dell’architettura nuragica.

Le pietre perfettamente squadrate, la precisione degli incastri e l’armonia geometrica della struttura testimoniano capacità costruttive sorprendenti per un monumento realizzato circa tremila anni fa.

Il Pozzo di Santa Cristina si distingue dagli altri templi a pozzo della Sardegna per le dimensioni, l’eccezionale stato di conservazione e la raffinatezza delle tecniche costruttive.

Ma il suo fascino non è soltanto architettonico.

Quello che oggi chiamiamo semplicemente pozzo era un luogo sacro, legato al culto dell’acqua, attorno al quale si sviluppò un santuario frequentato da comunità provenienti da diverse parti dell’Isola. Uno spazio di incontro, di scambio e di spiritualità.

Da tempo gli studiosi si interrogano anche sul rapporto tra il monumento e i fenomeni astronomici, in particolare sulle suggestive interazioni tra la luce del sole, quella della luna e la struttura del tempio.

Interrogativi che rendono la visita ancora più interessante e che aiutano a comprendere perché Santa Cristina continui ad attirare l’attenzione di studiosi e visitatori.

Oltre il Pozzo: il nuraghe e la vita di oltre tremila anni fa

A Santa Cristina, però, la visita non si esaurisce davanti alla celebre scalinata che conduce all’acqua.

A circa cento metri dalla chiesetta campestre si trovano il nuraghe e i resti dell’antico villaggio, un’altra parte fondamentale del complesso archeologico.

Il nuraghe, risalente al Bronzo Medio, tra il 1500 e il 1200 a.C., è costituito da un’unica torre con un diametro esterno di circa tredici metri e un’altezza residua di sei.

Al suo interno conserva una camera a tholos, con copertura a falsa cupola, completamente integra, tre spaziose nicchie e una scala che conduceva al livello superiore.

Attraversare questi ambienti significa avvicinarsi alla quotidianità delle comunità nuragiche, immaginare gli spazi che abitavano e riflettere su come organizzassero la propria vita.

Anche l’alimentazione racconta qualcosa di quel mondo lontano: cereali, legumi, carne, olive e frutta facevano parte di un sistema alimentare strettamente legato alle risorse del territorio.

Poco distante dal nuraghe si incontra inoltre la cosiddetta Capanna Allungata, una costruzione lunga quasi quattordici metri, coperta da grandi lastroni di basalto. La sua datazione non è ancora definita con certezza, ma viene ritenuta plausibile un’origine di epoca romana.

Il villaggio cristiano, dove la devozione attraversa i secoli

Un altro elemento che rende Santa Cristina un luogo particolare è la presenza del villaggio cristiano, sviluppatosi accanto all’antico santuario nuragico.

La chiesetta dedicata a Santa Cristina fu costruita intorno al 1200 dai monaci camaldolesi di Santa Maria di Bonarcado e rappresenta il cuore di un complesso religioso che ancora oggi conserva un forte legame con le tradizioni della comunità.

Intorno alla chiesa sorgono i caratteristici muristenes, piccole abitazioni legate alla vita del novenario e all’accoglienza dei fedeli.

Il villaggio torna ad animarsi in occasione delle celebrazioni religiose: la seconda domenica di maggio per Santa Cristina e la quarta domenica di ottobre per San Raffaele Arcangelo, conosciuto popolarmente come San Serafino.

Dall’antico culto delle acque alla devozione cristiana, Santa Cristina racconta così un rapporto con la spiritualità che attraversa millenni.

Sabato 7 novembre: il programma di “Note di Sardegna”

Sarà proprio questo straordinario scenario a ospitare, sabato 7 novembre, un pomeriggio dedicato alle voci, ai suoni e alle tradizioni della Sardegna.

Il programma prenderà il via alle ore 14:00 con l’esibizione del Coro Polifonico Ghentiana di Ruinas, diretto da Gianni Puddu.

Alle ore 14:30 inizierà il percorso “Alla scoperta del Villaggio di Santa Cristina”, con la partecipazione dell’Associazione culturale Cuncordia a Launeddas e delle guide della Cooperativa Archeotour.

Sarà un’opportunità per osservare il sito da una prospettiva diversa, approfondendo dettagli storici e archeologici che, durante una visita in autonomia, potrebbero facilmente sfuggire.

Alle ore 15:30 è previsto uno dei momenti centrali della manifestazione: “Paesaggi sonori nel Pozzo di Santa Cristina”, con Peppino Bande e Roberto Tangianu e la partecipazione di Carlo Crisponi, Giuseppe Cillara, Bruno e Asael Camedda.

Musica, racconti e suggestioni sonore accompagneranno il pubblico in un’esperienza pensata per valorizzare il legame tra il patrimonio archeologico e la cultura musicale dell’Isola.

A presentare la manifestazione sarà Giuliano Marongiu.

Un’occasione speciale, ma Santa Cristina si può visitare tutto l’anno

La giornata del 7 novembre offrirà dunque la possibilità di vivere Santa Cristina attraverso un programma che unisce visite guidate e spettacoli in un contesto di particolare valore storico e culturale.

Ma il sito merita di essere scoperto anche al di fuori delle manifestazioni.

L’area archeologica, gestita dalla Cooperativa Archeotour, è aperta tutti i giorni dalle ore 8:30 fino all’imbrunire, con biglietti acquistabili direttamente sul posto per le visite ordinarie.

Il percorso comprende il Pozzo Sacro, il nuraghe con il villaggio nuragico, la chiesetta campestre e il villaggio cristiano. È possibile visitare il complesso in autonomia oppure scegliere una visita guidata, per approfondire la storia e le particolarità dei monumenti.

Per “Note di Sardegna”, sabato 7 novembre, l’ingresso all’evento è gratuito. La prenotazione è consigliata al numero 0785 55438.

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