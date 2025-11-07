Secondo parto trigemino del 2025 al Policlinico Duilio Casula. Sono nate, frutto di un concepimento naturale, tre splendide gemelle: Camilla (1,210 kg), Bianca (1,350 kg) e Carlotta (1,390 kg).

Questo tipo di parto non è comune e presenta maggiori rischi sia per la madre che per i neonati, ma è stato portato a termine con successo grazie al lavoro e alla dedizione di una équipe multidisciplinare che ha assistito mamma Debora Sailis, di 37 anni, garantendo un taglio cesareo in piena sicurezza.

In sala parto erano presenti la dottoressa Stefania Sanna, il dottor Michele Peiretti, il medico specializzando Antonino Viscosi, l’ostetrica Silvana Pinna, le OSS Romina Atza e Martina Cadoni del reparto di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal professor Stefano Angioni, l’anestesista Concetta Cocozza del reparto di Analgesia Ostetrico-Ginecologica, diretta dal dottor Mauro Cardu.

Al momento della nascita, per assistere immediatamente le piccole, erano presenti in sala parto i pediatri: Anna Manconi, Consuelo Colucci, Wlodarczyk Malgorzata, Anna Bertini, Francesca Faa, Michele Carboni e Luca Bianchini, le infermiere Elisabetta Scano, Teresa Pusceddu e Irene Muntoni e l’OSS Valentina Palla tutti del reparto di Patologia Neonatale e Nido, diretta dal dottor Giovanni Ottonello.

Un vero gioco di squadra che ha permesso di accogliere le tre piccole nel migliore dei modi.

Le neonate stanno bene e si trovano ora nella Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Duilio Casula, diretta dal professor Vassilios Fanos, dove ricevono tutte le cure necessarie prima di poter tornare a casa tra le braccia di mamma Debora e papà Alberto Lampis, di 50 anni, circondate dall’affetto della sorella di 15 anni e del fratello di 10.

Dopo la nascita dei tre gemellini ad agosto, sempre al Policlinico Duilio Casula, questo nuovo parto trigemino conferma l’esperienza e la professionalità di tutto il personale sanitario che, ancora una volta, è stato testimone della forza e bellezza della vita.