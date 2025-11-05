Grande festa nella serata di ieri, martedì 4 novembre, a Cagliari, dove i Carabinieri del Comando Provinciale, accompagnati dal presidente del consiglio comunale, hanno celebrato il centesimo compleanno della signora Giuseppa Salaris, vedova dell’Appuntato Leonardo Saragato.



Il Generale di Brigata Luigi Grasso ha voluto personalmente consegnare alla festeggiata un omaggio floreale come segno di affetto e riconoscenza da parte dell’Arma dei Carabinieri per il suo sostegno e la condivisione dei valori dell’Istituzione insieme al marito.



La signora Giuseppa, commossa, ha ricordato con nostalgia il passato accanto al marito, raccontando con amore i momenti felici che hanno vissuto insieme durante il servizio in varie sedi della Sardegna. Ha mostrato con orgoglio alcune fotografie che lui le inviava anche durante la guerra, con dolci dediche.



Madre di cinque figli, nonna, bisnonna e trisavola, ha ricordato anche come il marito amasse portare a pranzo a casa qualche collega, trasformando quei momenti in occasioni di sincera condivisione familiare.



L'incontro si è concluso con un'atmosfera di emozione e reciproca gratitudine. I militari del Comando Provinciale di Cagliari hanno reso omaggio a una donna straordinaria per la sua longevità e memoria vivida, così come a tutti coloro che con dedizione hanno servito l’Arma e il Paese, mantenendo vivo il legame profondo che unisce l'Istituzione alle famiglie da generazioni.

