Notte movimentata a Cagliari, dove un giovane in sella a uno scooter T-Max non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, impegnati in un normale posto di controllo.

Ne è nato un inseguimento ad alta velocità per circa quattro chilometri, nel cuore della città, con i militari della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale impegnati a bloccare la fuga.

Durante la corsa, come il giovane ha tentato più volte di far perdere le proprie tracce, zigzagando tra le vie del centro, fino a quando non è stato raggiunto e circondato da altre pattuglie intervenute in supporto.

L’inseguimento si è concluso in via Guicciardini, dove il fuggitivo ha abbandonato il motociclo per proseguire la fuga a piedi. È stato tuttavia raggiunto, immobilizzato e condotto in sicurezza presso la Caserma di via Nuoro, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Il giovane, un 26enne cagliaritano già noto alle forze dell’ordine, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.