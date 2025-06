“Questa è una città da sempre governata dalla sinistra, anzi una città occupata dalla sinistra: dalla Biblioteca Satta al Museo Man, a tutte le associazioni, non c'è ente dove non sia così. E basti vedere cosa ha fatto la presidente Alessandra Todde con l'ultima finanziaria, per capire che viviamo in una situazione molto, molto preoccupante”. È il duro affondo del deputato di Forza Italia e coordinatore degli azzurri in Sardegna, Pietro Pittalis, commentando la vittoria di Emiliano Fenu, candidato del Campo largo, alle amministrative di Nuoro.

“Io rispetto il voto dei nuoresi, ma sicuramente si pone anche una questione di ordine etico e morale che va approfondita – afferma Pittalis – Nonostante il malessere che regna a Nuoro, ha vinto ancora una volta un centrosinistra composto dai soliti protagonisti”.

“Mi auguro che Fenu sappia interpretare la necessità dei bisogni veri dei nuoresi, che superi quelle situazioni che hanno portato al degrado, all'impoverimento di questa città. Che deve tornare ad essere il fulcro, il centro della Sardegna Centrale” conclude il coordinatore regionale di Forza Italia.