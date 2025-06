Un nuovo armadietto in legno con 20 piccole caselle chiuse a chiave è stato installato nel "Parco x Tutti" di Ploaghe. Questo innovativo sistema consente ai bambini, ai ragazzi e agli adulti di depositare i propri smartphone mentre trascorrono del tempo nel parco. Questa iniziativa, la seconda del genere in Italia, è stata concepita per promuovere un utilizzo consapevole della tecnologia e per favorire interazioni reali tra le persone. L'obiettivo è chiaro: se si desidera socializzare e giocare veramente, è necessario lasciare da parte il telefono. Tale progetto fa parte dell'iniziativa più ampia denominata "Educazione Digitale in Comune", sviluppata da Logout Livenow s.r.l. e dal coach di benessere digitale Gavino Puggioni, con il sostegno finanziario del Dipartimento per le Politiche della Famiglia e del Comune di Ploaghe. Questo progetto è una risposta diretta a una sfida attuale: l'abuso spesso inconsapevole delle tecnologie digitali da parte dei giovani, con conseguenze sul loro benessere fisico e mentale, sulle relazioni familiari e scolastiche, sull'attenzione, la motivazione nello studio e sulla socialità. Il programma educativo è rivolto a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni, alle loro famiglie e agli insegnanti, con l'intento di promuovere comportamenti digitali più sani, ridurre i rischi legati alla dipendenza, all'isolamento e alla dispersione scolastica, formare i genitori e gli insegnanti tramite incontri sull'educazione digitale, incoraggiare un approccio attivo, consapevole e sostenibile verso la tecnologia e offrire esperienze formative e laboratori immersivi per riscoprire il valore del tempo offline e delle relazioni autentiche. Le attività, che hanno coinvolto circa 300 bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie insieme a genitori e insegnanti, sono state varie e interessanti: dai workshop sull'educazione digitale alla Giornata di Digital Detox, passando per le attività circensi al parco senza l'uso degli smartphone fino alla creazione partecipata del Patto Educativo Digitale. La creazione del "Parco Offline" all'interno del parco inclusivo situato all'ingresso del paese rappresenta uno degli aspetti fondamentali di questo progetto, che culminerà il prossimo 15 giugno con il Villaggio Digital Detox presso l'ex convento dei Cappuccini di Ploaghe, dalle 17:00 alle 21:00.