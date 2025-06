Una violenta lite tra due conoscenti, un uomo di 52 anni e un altro di 43 anni, entrambi residenti a Cagliari, è scoppiata nella serata di ieri, martedì 10 giugno, in piazza Garibaldi. I due si sarebbero incontrati per risolvere questioni personali, e durante l'alterco il più giovane avrebbe aggredito fisicamente il 52enne, che ha dovuto ricevere cure mediche per le lesioni riportate.

I Carabinieri del Radiomobile di Cagliari sono intervenuti intorno alle 19:00in risposta a una chiamata al 112 per sedare il litigio e la vittima ha espresso l'intenzione di presentare denuncia contro l'aggressore per lesioni.

I militari sono riusciti a calmare la situazione e ad ascoltare le prime testimonianze importanti per capire meglio quanto accaduto. Le indagini sono ancora in corso per approfondire la dinamica dell'incidente.