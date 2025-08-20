Un uomo di 34 anni di origini tedesche, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato la scorsa notte dai carabinieri di Cagliari per una rapina impropria ai danni di un punto vendita in Viale La Playa. La sua tentata fuga è stata sventata grazie all'intervento di un addetto alla sicurezza e al tempestivo arrivo di una pattuglia dell'Arma.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo si sarebbe introdotto nel negozio forzando una porta sul retro. Una volta dentro, ha arraffato generi alimentari e altri prodotti per un valore di circa 225 euro. Ma il suo piano è fallito quando, nel tentativo di uscire, è stato sorpreso da un addetto alla sicurezza.

Per guadagnarsi la fuga, il ladro lo avrebbe spintonato con forza. La scena, però, non è passata inosservata: una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, già in zona, è intervenuta proprio nel momento in cui l'aggressione era in corso.

I militari sono riusciti a bloccare l'uomo, recuperando l'intera refurtiva. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando in attesa del giudizio per direttissima, previsto per oggi.