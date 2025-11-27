È scattato in pochi minuti l’arresto del 52enne di origine algerina, già noto alle Forze di Polizia, fermato ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Villanova dopo un tentativo di estorsione messo in atto secondo il classico schema del “cavallo di ritorno”.

La vicenda prende forma quando una 36enne cagliaritana, visibilmente scossa, contatta il 112 raccontando di essere stata derubata del telefono cellulare mentre si trovava in piazza Bonaria. Poco dopo, la donna sarebbe stata richiamata dal presunto autore del furto, che le avrebbe chiesto una somma di denaro in cambio della restituzione del dispositivo.

I militari, raccolti gli elementi essenziali, hanno avviato immediatamente le ricerche, individuando il sospetto in via XX Settembre. L’uomo è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: nelle sue tasche è saltato fuori proprio il cellulare sottratto alla vittima pochi minuti prima.

Ricostruita la dinamica dei fatti, il 52enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza con rito direttissimo disposta dall’Autorità Giudiziaria.