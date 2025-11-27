Un boato nella notte ha scosso via Sanna, a Cagliari. Una bomba carta è esplosa all’ingresso di una palazzina, danneggiando scale e infissi e seminando paura tra i residenti. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell’Arma e una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Cagliari, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi tecnici. Le indagini sono ora nelle mani dei carabinieri, che stanno seguendo una pista precisa: quella dei personaggi noti nel mondo del consumo e dello spaccio di droga.

I carabinieri adesso lavorano per ricostruire la vicenda e capire a chi era indirizzata l'intimidazione e le ragioni. Si cercano eventuali filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'azione dei criminali.