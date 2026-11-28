Un intervento precauzionale per ridurre il rischio di diffusione delle arbovirosi è stato eseguito nella giornata di ieri nel centro di Capoterra, nel Cagliaritano. La disposizione è arrivata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl di Cagliari, che ha attivato una procedura straordinaria di disinfestazione in seguito alla segnalazione di un possibile caso di Dengue.

In particolare, si tratterebbe di un caso probabile riguardante una persona che, durante il periodo in cui presentava i sintomi, ha soggiornato nel territorio comunale. Da qui la decisione di intervenire nell'area centrale del paese con un'operazione mirata alla gestione e al contenimento del rischio sanitario.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Beniamino Garau, che attraverso i propri canali social ha voluto tranquillizzare la popolazione e richiamare l'importanza di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie.

"Desideriamo soprattutto rassicurare la cittadinanza: non c'è motivo di creare allarmismi. Si tratta di una procedura sanitaria prevista, che richiede la collaborazione di tutti e il rispetto delle indicazioni impartite. La tutela della salute pubblica viene prima di tutto", ha scritto il primo cittadino.

L'intervento rientra nelle misure di prevenzione adottate dai servizi sanitari per limitare il rischio legato alla possibile trasmissione delle arbovirosi.