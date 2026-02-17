"Questa mattina ho mio malgrado firmato la revoca delle deleghe e disposto con atto ufficiale la cessazione dell'incarico dell'assessore Luigi Gessa. Una decisione sofferta ma dovuta, dal carattere di autotutela alla luce degli avvenimenti e delle indagini in corso". Lo scrive in una nota il sindaco di Selargius Pier Luigi Concu in merito all'arresto dell'assessore ai Lavori Pubblici Luigi Gessa nell'ambito dell'operazione "Cavallo pazzo" condotta dalla Squadra mobile di Cagliari.

"Ci affidiamo alla magistratura e alle forze dell'ordine sperando che possano presto fare chiarezza su una vicenda sicuramente delicata e che in un modo o nell'altro colpisce tutti noi - aggiunge il sindaco - Confidiamo che Gessa possa dimostrare la sua estraneità ai fatti, e restiamo a completa disposizione degli inquirenti che sapranno certo fare luce sulle notizie apprese, che mi toccano come politico e prima ancora come uomo".