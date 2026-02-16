Una coppia è stata arrestata a Quartu Sant’Elena dai Carabinieri, per spaccio di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale.

Da diverse settimane, i militari avevano posto sotto osservazione l’abitazione della coppia a seguito di numerose segnalazioni che segnalavano un insolito via vai di persone, sospettando un’attività illecita di spaccio.

Nella serata di ire domenica 15 febbraio, nel corso di un servizio mirato condotto con il supporto dei colleghi di Selargius e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, l’ipotesi investigativa è stata confermata: un 55enne disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso mentre cedeva alcune dosi di cocaina sulla soglia del proprio appartamento.

Alla vista dei Carabinieri, l’uomo e la moglie, una 57enne impiegata, hanno opposto una violenta resistenza, arrivando a colpire ripetutamente uno dei militari con la porta d’ingresso. Nonostante l’aggressione, i Carabinieri sono riusciti a immobilizzare la coppia e mettere in sicurezza l’area. Il militare ferito ha ricevuto cure mediche, con prognosi di pochi giorni.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare tre buste sigillate contenenti complessivamente 15,5 grammi di cocaina, 4.810 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Durante le operazioni, il 55enne ha accusato un malore dovuto a crisi ipertensiva ed è stato trasferito in ospedale, dove è rimasto in osservazione.

Al termine degli accertamenti, i due coniugi sono stati dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo, fissato questa mattina presso il Tribunale di Cagliari.