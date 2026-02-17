È ufficialmente iniziato alla Camera dei Deputati l’iter delle proposte di legge che puntano a riconoscere cavalli, asini, muli e altri equidi come animali d’affezione, con il conseguente divieto di allevamento, macellazione e consumo delle carni equine.

Le proposte, che vedono come prime firmatarie Brambilla (Noi Moderati), Zanella (Avs) e Cherchi (M5S), intervengono sull’attuale disciplina degli equidi, prevedendo il divieto di macellazione per il consumo umano e incidendo così sull’attuale classificazione tra animali destinati e non destinati alla produzione alimentare.

Le proposte di legge A.C. 2187 e A.C. 2270 presentano analogo contenuto e dispongono "Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali da affezione".

Nella relazione illustrativa della Pdl A.C. 2187 si osserva che la proposta di legge è volta a "colmare un vuoto normativo che ha lasciato, fino a oggi, i cavalli e gli altri equidi sprovvisti di un'adeguata tutela, in controtendenza rispetto alla sensibilità che in questi anni è andata diffondendosi nei confronti di questi animali". Nella relazione illustrativa della Pdl A.C. 2270 si legge che le fonti normative vigenti sanciscono il rispetto per gli animali e recano disposizioni per la prevenzione del loro abbandono e contro il maltrattamento. "Tuttavia, tale status è limitato prevalentemente a cani, gatti e pochi altri animali, escludendo specie in grado di instaurare legami affettivi con gli esseri umani". Scopo della proposta di legge è quindi quello di "allargare il riconoscimento ad altre specie animali" al fine di "rispondere all'evoluzione culturale e scientifica, promuovendo un approccio più inclusivo e antispecista nella legislazione".

Cosa prevede la proposta di legge

L’articolo 1 dei 13 delineati definisce principi e finalità della riforma, riconoscendo espressamente gli equini – cavallo, pony, asino, mulo, bardotto, nonché gli ibridi di cavallo e zebra e di asino e zebra – come animali di affezione. Lo Stato è chiamato a promuoverne la tutela e a favorire misure di protezione e di educazione al rispetto nei loro confronti.

Se il testo dovesse essere approvato, ecco i divieti previsti:

• Divieto di macellazione ed esportazione degli equini a fini alimentari, anche indiretti;

• Divieto di vendita e di consumo delle carni;

• Divieto di utilizzo in spettacoli o in manifestazioni, ivi incluse quelle storiche, che comportino l'esecuzione di esercizi pericolosi, stressanti, dannosi per l'equilibrio psico-fisico o contrari alla dignità degli animali stessi;

• Divieto di sottoporre gli equini a sfruttamento;

• Divieto di imporre a essi l'esecuzione di qualsiasi attività che possa arrecare loro danno o che si concretino nell'esecuzione di prestazioni superiori alle loro capacità fisiche o che siano contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche;

• Divieto di utilizzare gli equini in esperimenti scientifici compresi gli esperimenti finalizzati alla loro clonazione.

In alcune versioni della proposta è previsto anche un fondo economico per accompagnare la transizione del settore.

L'articolo 10 introduce sanzioni penali e amministrative

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro per i casi di violazione della stessa proposta di legge. Nelle ipotesi di violazione dei divieti attinenti alla macellazione e le altre attività indicate all'art. 1 della medesima legge è prevista la pena della reclusione da dieci mesi a sei anni e una multa fino a 100.000 euro.

La violazione delle disposizioni in materia di somministrazioni di farmaci di cui all'articolo 3, comma 8, è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a 100.000 euro.

La pena è aumentata:

a) se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale

b) se il fatto è commesso nei confronti di equini destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche.

c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI, ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, o da chi esercita una professione sanitaria, da un allevatore di equini o da gestore di maneggio, centro di ippoterapia o di riabilitazione equestre.

I numeri nazionali: 423 mila capi e 168 mila allevamenti

Secondo i dati della Banca dati nazionale dell’Anagrafe zootecnica (BDN), aggiornati al 31 dicembre 2025, in Italia risultano:

• 423.293 capi equidi

• 168.553 allevamenti

La distribuzione territoriale evidenzia una forte concentrazione in alcune regioni:

• Lazio: 11,75% dei capi nazionali

• Sicilia: 11,52%

• Lombardia: 10,92%

• Piemonte: 8,45%

• Veneto: 7,90%

• Sardegna: 7,88%

La presenza degli equidi in Italia non è dunque marginale e riguarda sia attività sportive e ricreative sia comparti produttivi tradizionali.

La Sardegna: tra le prime regioni per presenza di cavalli

La Sardegna occupa una posizione rilevante nel panorama nazionale.

Al 31 dicembre 2025 risultano:

• 21.316 cavalli registrati (10.222 allevamenti)

• 11.986 asini (3.025 allevamenti)

L’Isola si colloca quindi tra le prime regioni italiane per numero di cavalli, preceduta da Lazio, Lombardia, Sicilia, Piemonte e Toscana.

Il dato sardo assume un significato particolare se si considera il radicamento culturale del cavallo nel territorio: dall’allevamento sportivo alle tradizioni equestri, fino alle manifestazioni storiche e religiose che vedono protagonista il mondo equestre.