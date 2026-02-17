Due giorni di bel tempo, ma con tanto vento. Sono queste in estrema sintesi le previsioni annunciate da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it "Nelle prossime 48 ore - afferma - avremo finalmente segnali di miglioramento. È previsto bel tempo prevalente al Centro-Nord con primi tepori primaverili: si toccheranno 15°C anche in Pianura Padana. Resterà instabile solo al Sud e sulle Alpi di confine".

Poi torna il maltempo, colpa di una nuova perturbazione di aria polare che porterà un rapido peggioramento. Torneranno la neve al Nord fino a quote basse (600 metri) e le piogge al Centro tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio.

Per il fine settimana, infine, l'Anticiclone delle Azzorre abbraccerà l'Italia intera portando il sole e un anticipo di primavera.

Nel dettaglio: - Martedì 17. Al Nord: sereno, neve sulle Alpi confinali. Al Centro: sereno o poco nuvoloso, ventoso. Al Sud: forte Maestrale, rovesci sul basso Tirreno. - Mercoledì 18. Al Nord: nubi irregolari. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: spesso soleggiato. - Giovedì 19. Al Nord: irruzione fredda, neve a 600 metri, primissime ore fin quasi in pianura sul Piemonte. Al Centro: peggiora con piogge sparse sulle Tirreniche e in Umbria. Al Sud: attesa del peggioramento. Tendenza: venerdì ultime note instabili, poi Weekend di sole e Primavera grazie all'Anticiclone delle Azzorre.

Previsioni in Sardegna per martedì 17 febbraio 2026 (Arpas)

Cielo irregolarmente nuvoloso in mattinata, poco nuvoloso nella seconda parte della giornata. Residue precipitazioni sul settore centro occidentale nella prima parte della giornata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.

Venti: moderati o localmente forti da Nord-Ovest, con rinforzi fino a burrasca lungo i crinali e le coste settentrionali e orientali. Attenuazione a partire dal pomeriggio.

Mari: agitati, localmente molto agitato il bacino nord-occidentale; attenuazione nella seconda parte della giornata. Mareggiate lungo le coste esposte.

Previsioni in Sardegna per mercoledì 18 febbraio 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature: stazionarie. Venti: deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari: molto mossi o agitati.

Tendenza per i giorni successivi in Sardegna

Giovedì e venerdì il cielo sarà nuvoloso con probabilità di precipitazioni. Le temperature subiranno un leggero calo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con locali rinforzi. I mari saranno molto mossi, tendenti a un incremento del moto ondoso nei bacini occidentali a partire dalla serata di giovedì.