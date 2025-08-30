Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18, un incidente stradale è avvenuto lungo la Strada Provinciale 19, in agro di Castiadas. Coinvolte due auto, una Renault Captur e una Fiat 500. Secondo una prima ricostruzione, i due veicoli sarebbero entrati in collisione frontale-laterale, ribaltandosi subito dopo l’impatto.

Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, tutte già trasportate al Policlinico di Monserrato. Al momento nessuno degli occupanti versa in pericolo di vita, ma sono in corso ulteriori accertamenti clinici.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castiadas, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare i rilievi tecnici, finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e ad accertare eventuali responsabilità.