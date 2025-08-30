PHOTO
Intervento mattutino dei Vigili del Fuoco di Oristano, che intorno alle 11 danno ricevuto una chiamata da parte di due turiste che avevano avvistato una capra selvatica in difficoltà.
L'animale si trovava intrappolato in una zona impervia, nella zona di Capo San Marco a Cabras. Sul posto è stata inviata una squadra dalla sede centrale, che con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) ha provveduto a recuperare l'animale.
Trasportata in zona di sicurezza è stata affidata al personale veterinario per le cure del caso.