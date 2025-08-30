Sarà un’inchiesta pubblica a garantire il pieno coinvolgimento dei cittadini nel procedimento relativo alla proposta di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località “Su Giri de sa Murta”, nel comune di San Giovanni Suergiu. La decisione è stata assunta dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente nell’ambito del procedimento unico che raccoglie tutte le valutazioni ambientali necessarie prima di autorizzare interventi di questo tipo.

L’inchiesta pubblica segue le numerose osservazioni presentate dal Comune, dai cittadini e dalle associazioni del territorio, tra cui Italia Nostra Sardegna, che hanno chiesto un confronto aperto e trasparente.

“La Regione – ha dichiarato l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi – ritiene fondamentale che su un tema così rilevante, che riguarda la salute, la qualità della vita e la tutela del territorio, sia assicurata la più ampia partecipazione. L’inchiesta pubblica permetterà a cittadini, enti e portatori di interesse di esprimersi in modo diretto e costruttivo”.

La procedura prevede incontri pubblici durante i quali il progetto sarà illustrato in modo chiaro e accessibile, consentendo ai cittadini di contribuire con osservazioni e proposte. Tutta la documentazione sarà consultabile sul portale regionale SardegnaAmbiente, garantendo trasparenza e informazione continua.