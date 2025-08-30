Nella mattinata di oggi, a Quartu Sant'Elena, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 64enne operaio residente a Sinnai, ritenuto responsabile di danneggiamento ai danni di un’auto di proprietà di un’imprenditrice domiciliata a Villasimius.

Il fatto si è verificato in via Fermi, dove l’uomo, dopo aver parcheggiato la sua auto accanto a un Suv, avrebbe estratto la chiave di casa e tracciato un graffio lungo la fiancata del veicolo. Quello che non poteva immaginare è che all’interno dell’abitacolo vi fosse il figlio della proprietaria, che ha assistito in diretta all’atto vandalico. Il giovane, resosi conto di quanto stava accadendo, è immediatamente sceso dall’auto riuscendo a bloccare il presunto autore del gesto, nell’attesa dell’arrivo della pattuglia dell’Arma.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno raccolto le prime testimonianze e ricostruito l’accaduto, accertando come il pensionato non avesse alcuna conoscenza con la proprietaria del Suv e come il presunto gesto sarebbe stato dettato unicamente da invidia.

La donna, recatasi successivamente presso la Stazione dei Carabinieri di Quartu, ha formalizzato la denuncia. Al termine delle verifiche, i militari hanno raccolto tutti gli elementi utili e denunciato il sospettato all’Autorità Giudiziaria competente.