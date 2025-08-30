I Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno concluso gli accertamenti relativi a un episodio di danneggiamento avvenuto all’interno di un supermercato della zona.

L’episodio risale all’11 agosto, quando un uomo aveva utilizzato un coltello per danneggiare vari prodotti alimentari, tra cui frutta, verdura e confezioni di carne, causando un danno complessivo di circa 160 euro. La titolare aveva immediatamente denunciato il fatto ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Grazie all’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore, un 74enne pensionato residente a Monserrato, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

Durante le verifiche, l’uomo ha dichiarato di aver agito “in preda alla rabbia e allo sconforto” dopo che, alcuni giorni prima, resosi conto di aver acquistato una marca a lui non gradita di un prodotto alimentare, si era recato al supermercato per chiederne la sostituzione. Alla risposta negativa ricevuta, l’uomo avrebbe deciso di danneggiare altri generi sugli scaffali, dando origine all’episodio contestato.