Un 74enne amministratore unico di una società con Sede a San Sperate è stato denunciato dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari. L'uomo opera nella produzione e commercializzazione di biscotti e dolci tipici sardi.

L’ispezione avrebbe permesso di accertare diverse violazioni della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione del personale. In particolare, sarebbero emerse gravi carenze relative alla mancata sottoposizione dei dipendenti a visita medica obbligatoria, all’assenza di adeguate misure di primo soccorso, all’installazione non conforme di impianti audiovisivi e all’impiego di lavoratori non regolarmente assunti.

All’esito degli accertamenti, i militari hanno contestato ammende per 3.234 euro complessivi, oltre a sanzioni amministrative pari a 3.900 euro.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dell’Arma dei Carabinieri nella tutela della legalità e della sicurezza dei lavoratori, con un’attenzione costante al contrasto di ogni forma di irregolarità nel settore produttivo. I controlli, già programmati, proseguiranno anche nei prossimi mesi, a garanzia della corretta osservanza delle norme e della salvaguardia della salute dei lavoratori.