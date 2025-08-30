Il Corpo Forestale ha condotto un’operazione di controllo sulle concessioni demaniali marittime nel litorale di Muravera, contestando 6 sanzioni amministrative ai concessionari degli stabilimenti balneari a supporto dei villaggi turistici della zona.

I controlli sono stati eseguiti dal personale della Stazione Forestale di Villaputzu e della Base Navale di Villasimius, in collaborazione con la Polizia locale e l’Ufficio tecnico del Comune di Muravera.

Nel corso dell’attività sono state riscontrate diverse irregolarità, tra cui: occupazione abusiva di arenile in difformità dalle autorizzazioni, occupazione della fascia dei 5 metri dalla battigia con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini, mancata delimitazione delle aree oggetto di concessione, installazione non autorizzata di gazebo in legno e corsie a mare, e occupazione dell’arenile con barche e attrezzatura varia.

L’intervento ha comportato la rimozione immediata di circa 300 ombrelloni e sdraio e il contestuale invio di ordinanze di ripristino dei limiti e degli spazi effettivamente concessi. L’importo complessivo delle sanzioni supera i 15.000 euro.

L’operazione rientra nei compiti istituzionali del Corpo Forestale, che – in sinergia con le Amministrazioni locali – vigila sull’utilizzo delle aree demaniali marittime, perseguendo la corretta gestione e la libera fruizione del bene pubblico da parte dei cittadini.