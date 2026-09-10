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Nuove modifiche alla circolazione, dal 9 ottobre, nell'intersezione tra via Riva di Ponente, viale La Plaia e via Sassari. I provvedimenti si rendono necessari per permettere la prosecuzione dei lavori per la realizzazione della Metropolitana leggera di Cagliari, in vista dell'imminente avvio degli interventi preparatori.
Le nuove disposizioni sono contenute nell'ordinanza dirigenziale numero 2378/2026. Nell'incrocio interessato sarà istituita una rotatoria con senso di percorrenza antiorario. I veicoli in arrivo dalle strade che confluiscono nell'intersezione dovranno quindi dare la precedenza a quelli già in circolazione all'interno della rotatoria.
Tra le novità previste c'è anche lo spegnimento dell'impianto semaforico presente nell'area. Contestualmente sarà introdotto un limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.
Le modifiche alla viabilità sono state disposte per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle opere legate alla Metropolitana leggera e consentire l'esecuzione degli interventi programmati.