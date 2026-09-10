È prevista per lunedì 14 settembre la dismissione della vecchia condotta idrica di via Manzoni a Sestu, recentemente sostituita da Abbanoa con una nuova tubatura. L'intervento rientra in un investimento di circa 1,2 milioni di euro destinato all'ammodernamento della rete del centro abitato e al superamento dei disservizi registrati in passato.

Grazie alle risorse del Por Fesr, Sestu sarà dotata complessivamente di tre chilometri di nuove condotte realizzate in ghisa sferoidale, un materiale che garantisce una maggiore tenuta. Secondo quanto comunica il gestore idrico, i lavori sono ormai nella fase conclusiva.

La dismissione della condotta è programmata dalle 8:30 alle 16:30 e comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua per le utenze di via Manzoni, via Dessì, via Leopardi, via Dante e via Quasimodo. Nelle stesse strade potranno verificarsi cali di pressione e interruzioni temporanee del servizio, che Abbanoa segnala come possibili anche in altre zone del paese.

Una volta completate le operazioni e ripristinata l'erogazione, l'acqua potrebbe inizialmente presentarsi torbida. Il fenomeno, precisa il gestore, può verificarsi in seguito allo svuotamento e al successivo riempimento delle condotte.