Il Generale di Corpo d'Armata dei Carabinieri Nicola Massimo Masciulli ha assunto oggi l'incarico di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia. La nomina segna la prosecuzione del suo impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale e nell'economia pubblica e privata.

Masciulli, formato alla Scuola Militare "Nunziatella" e all'Accademia Militare di Modena, è laureato in giurisprudenza alla "La Sapienza" di Roma e ha conseguito master in "Studi Internazionali Strategico-Militari" e "Scienze Strategiche", oltre al titolo presso l'Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze.

Nel corso della carriera ha ricoperto numerosi incarichi di comando nell'Arma, tra cui quelli di comandante delle Compagnie di Lecce e Roma-San Pietro, del Comando Provinciale di Venezia e della Legione Toscana. Ha inoltre svolto diversi ruoli nello Stato Maggiore del Comando Generale dei Carabinieri ed è stato rappresentante dell'Arma presso lo Stato Maggiore della Difesa nel "Comitato Guida per l'implementazione del nuovo modello di Difesa, discendente dal Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa".

Masciulli è stato anche Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto. Prima dell'arrivo alla DIA ha guidato il Comando Interregionale Carabinieri "Ogaden" di Napoli, con competenza su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania.

Durante il servizio ha ricevuto tre encomi solenni e numerose onorificenze, tra cui la Medaglia d'oro al merito di lungo comando e la Medaglia Mauriziana. È inoltre Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.