Una piantagione illegale di canapa sativa è stata sequestrata nelle campagne di Bultei dai carabinieri della Compagnia di Bono, intervenuti con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e del Nucleo elicotteristi di Olbia. Nell’operazione è stato arrestato un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile della cura della coltivazione.

I militari dell’Arma hanno seguito per diversi giorni l’area attraverso appostamenti e osservazioni, fino a quando ieri hanno fatto scattare l’intervento. Il 50enne è arrivato nel terreno di famiglia per occuparsi delle piante, che venivano irrigate attraverso un sistema artigianale.

La canapa è stata sottoposta a un primo esame speditivo, risultato positivo al Thc, e quindi posta sotto sequestro. Ulteriori verifiche qualitative saranno eseguite questa mattina su alcuni campioni della sostanza dal Ris di Cagliari, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari. Dovrà ora attendere l’interrogatorio di garanzia davanti al gip.