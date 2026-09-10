Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari sulla circolazione stradale, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione delle condotte illecite. Tra gli obiettivi dell'attività anche il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno particolarmente frequente nel territorio.

La detenzione di droga, ricordano i Carabinieri, è vietata, ma le conseguenze previste dal DPR 309/1990 cambiano in base alla destinazione della sostanza. Nel caso dell'uso personale non si configura un reato, ma un illecito amministrativo di competenza del Prefetto, che può comportare, tra le altre conseguenze, la sospensione della patente, del passaporto o della licenza di porto d'armi.

Se invece la sostanza è destinata allo spaccio, la vicenda assume rilevanza penale e passa all'Autorità Giudiziaria. Sono state diverse le segnalazioni effettuate alla Prefettura di Cagliari per persone trovate con modiche quantità destinate all'uso personale, così come quelle trasmesse alla Procura per ipotesi di spaccio.

Tra queste ultime c'è il caso di un uomo di mezza età controllato dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e trovato, secondo quanto riferito, con quattro dosi di cocaina e oltre 100 euro in contanti, ritenuti verosimile provento di una precedente attività di spaccio.

Il caso viene riportato nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della presunzione di innocenza, considerata l'attuale fase delle indagini preliminari e fatti salvi ulteriori approfondimenti.