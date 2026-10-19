Una giornata di possibili disagi per le utenze di Sarroch, dove martedì 20 ottobre è prevista la sospensione dell'erogazione dell'acqua dalle 8.30 alle 17.30. La chiusura temporanea si rende necessaria per consentire ad Abbanoa, insieme all'impresa incaricata dei lavori, di collegare alla rete idrica le nuove condotte installate all'ingresso del paese, lungo la strada statale 125.

L'intervento ha interessato circa mezzo chilometro di acquedotto, con tubazioni del diametro di 350 millimetri, e punta a migliorare l'efficienza dell'infrastruttura e l'affidabilità del servizio. Le operazioni di martedì rappresentano la fase conclusiva necessaria per mettere in funzione le nuove condotte.

La sostituzione rientra in un programma più ampio da 27 milioni di euro, finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo e coesione, che coinvolge diversi Comuni della Sardegna con l'obiettivo di ammodernare le reti di distribuzione e limitare le dispersioni idriche.

A Sarroch il servizio è alimentato dal serbatoio comunale, con una portata media annua di circa 31 litri al secondo. La rete cittadina si estende per circa 27 chilometri ed è caratterizzata da forti differenze altimetriche: tra il fondo del serbatoio e il punto più basso servito si registra un dislivello di circa 120 metri. Una conformazione che determina oscillazioni significative della pressione, compresa tra 2 e 12 bar.

Il Comune figura inoltre tra i primi trenta centri dell'Isola coinvolti nel progetto "Reti intelligenti" di Abbanoa, il piano finalizzato a ridurre in maniera significativa le perdite e a rendere più efficiente la gestione dell'acqua.

Durante la sospensione, le utenze interessate potrebbero registrare temporanee interruzioni del servizio. Al termine dei lavori, la riattivazione dell'erogazione potrà essere accompagnata da eventuali fenomeni transitori, legati al ripristino delle normali condizioni di funzionamento della rete.