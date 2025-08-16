PHOTO
La Protezione Civile regionale ha emesso un nuovo bollettino di previsione del rischio di incendi per la giornata di domani, domenica 17 agosto, confermando il livello di allerta arancione (pericolosità alta) nella zona di Cagliari.
Le aree contrassegnate con il codice arancione (pericolosità alta) includono la zona identificata con la lettera V, che copre una parte del Cagliaritano (vedi foto in basso). In quest'area, in caso di scoppio di incendi, le fiamme potrebbero svilupparsi rapidamente richiedendo l'intervento della flotta aerea statale.
Nelle altre zone della Sardegna, il livello di allerta è medio (codice giallo): gli incendi, se gestiti tempestivamente, possono essere contenuti dalle squadre terrestri, eventualmente supportate da mezzi aerei leggeri regionali.
La Protezione Civile invita alla massima cautela, esortando a evitare qualsiasi comportamento che possa causare incendi, come accendere fuochi, gettare mozziconi di sigaretta o utilizzare in modo improprio macchinari che producono scintille.
Le operazioni preventive e le azioni operative sono conformi a quanto stabilito nel Piano Regionale Antincendi (PRAI 2023-2025, aggiornamento 2025).