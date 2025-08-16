PHOTO
Terribile scontro frontale durante la serata di ieri, venerdì 15 agosto, alle 23:40 circa, al km 253 della SS 125 vicino al bivio di Santa Lucia, nel territorio di Siniscola, dove due auto e quattro persone sono state coinvolte in un incidente stradale.
Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Siniscola che hanno provveduto, assieme il personale medico del 118, a soccorrere le quattro persone che sono state trasferite in ospedale per ricevere le adeguate cure mediche.
Gli agenti della polizia stradale hanno gestito i rilievi e regolato il traffico sul luogo dell'incidente, assicurando la sicurezza della zona.