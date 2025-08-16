È morto a soli 29 anni durante una giornata che sarebbe dovuta essere di svago e divertimento: Nicola Pipio, ha perso tragicamente la vita ieri, 15 agosto a Ferrandina, in provincia di Matera, dove si trovava con alcuni amici per festeggiare il Ferragosto.

Una quercia è caduta a causa di un fulmine sull'auto in cui si trovava il giovane, assieme ad altre 3 persone, tra i 19 e i 23 anni, che sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto durante un temporale con pioggia, grandine e vento forte.

Le autorità, come riporta Tg Com 24, hanno avviato un'indagine per chiarire le circostanze dell'accaduto, con i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica locale.

Pipio era un dirigente della squadra di calcio a 5 della Ferrandina Sport Academy, e lavorava in un'azienda della Valbasento.