Circa 300 imitazioni contraffatte di marchi famosi come Gucci, Louis Vuitton e Fendi, vendute da commercianti abusivi nel centro storico e lungo mare di Alghero, quattro persone segnalate alla magistratura per il traffico di prodotti contraffatti e ricettazione, con la confisca della merce e possibili sanzioni severe in arrivo. Sono state inoltre sequestrati oltre 22 mila articoli senza le informazioni richieste sulla sicurezza e provenienza, sanzionando i commercianti in violazione del Codice del Consumo

Questo il bilancio di un controllo, avvenuto nei giorni scorsi, della Guardia di Finanza di Sassari, che ha potenziato i controlli del territorio per contrastare la microcriminalità estiva nei centri urbani, porti e aeroporti della provincia.

Questa azione si inserisce nel controllo quotidiano delle Fiamme Gialle per contrastare il commercio illegale e proteggere sia i consumatori che gli imprenditori onesti, garantendo l'integrità delle regole del mercato.