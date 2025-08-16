Nove persone sono state denunciate per guida in stato d'ebbrezza e una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, coinvolta in un incidente dopo essere stata trovata con cannabinoidi nel sangue. Due persone sono state sanzionate per atti osceni in luogo pubblico, mentre un'altra per ubriachezza manifesta; è stata inoltre denunciata una persona per aver fornito informazioni false ai Carabinieri per sfuggire ai controlli, nonostante avesse la patente revocata. Sette maggiorenni provenienti da diverse Province italiane sono stati segnalati al Prefetto come assuntori di marijuana, hashish, cocaina ed ecstasy.

Si tratta del bilancio, nello scorso weekend, del controllo straordinario di 20 Carabinieri della Compagnia di Siniscola nel territorio nei Comuni di San Teodoro e Siniscola, per contrastare le "stragi del sabato sera", spesso causate dall'abuso di alcol e droghe da parte di conducenti che frequentano locali e discoteche nel fine settimana.

I militari hanno prestato particolare attenzione ai luoghi affollati e alle discoteche per contrastare il consumo di droghe e prevenire comportamenti violenti.

Il procedimento penale è ancora in fase di indagini preliminari e la responsabilità dei soggetti coinvolti sarà valutata durante il processo, con possibilità di ulteriori sviluppi.