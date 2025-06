È durata poche ore la fuga di due giovani ladri che, nella notte appena trascorsa, avevano preso di mira l’abitazione di un pensionato di Guasila. I due, entrambi ventunenni, sono stati rapidamente identificati e rintracciati nelle loro abitazioni dai carabinieri.

Alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di due persone a volto coperto che, dopo essere scese da un’auto di grossa cilindrata, si aggiravano con fare sospetto nelle vie del paese. Alla vista della pattuglia i due giovani hanno cercato invano di dileguarsi. I militari sono risaliti rapidamente alla loro identità: due operai ventunenni del posto, entrambi celibi e uno dei quali già noto alle forze di polizia.

Le indagini hanno poi collegato i due giovani a un furto avvenuto pochi minuti prima all’interno dell’abitazione di un pensionato 71enne, in quel momento assente. Dalla casa dell’anziano erano stati sottratti vari oggetti in oro, orologi, bracciali e un borsello con oltre mille euro in contanti. La successiva perquisizione ha consentito ai militari di recuperare l’intera refurtiva, prontamente restituita alla vittima.

Entrambi i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di furto aggravato in abitazione in concorso. Intanto, i carabinieri proseguono le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due giovani in altri episodi simili avvenuti recentemente nella zona.