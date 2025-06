La settimana appena iniziata sarà contrassegnata da instabilità e temporali, poiché una perturbazione attraverserà l'Italia da nord a sud, offrendo una temporanea pausa dal caldo torrido degli ultimi giorni. Secondo le previsioni di Federico Brescia, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, è questa la situazione in breve.

"Una goccia fredda, cioè una bassa pressione in quota che si isola dal flusso principale delle correnti atmosferiche - afferma - percorrerà tutto lo Stivale portando una diffusa instabilità con temporali intensi al Nord, tra oggi e martedì mattina, e al Centrosud, tra martedì e giovedì". Le aree maggiormente colpite saranno il Triveneto, l'Appennino centrale e meridionale con sconfinamenti sulle pianure toscane, laziali e campane.

Il maltempo creerà una breccia nell'anticiclone africano, ma non riuscirà a debellarlo completamente, permettendogli di rafforzarsi ulteriormente in vista del prossimo fine settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, lunedì 16 giugno

Cielo sereno con locali addensamenti sul settore meridionale nel pomeriggio.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest. Rinforzi fino a forti lungo le coste settentrionali della Gallura.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in aumento sul settore settentrionale.

Previsioni per domani, martedì 17 giugno

Cielo sereno con addensamenti più consistenti sul settore sud-orientale dove non si escludono isolati rovesci pomeridiani.

Temperature: minime in moderata diminuzione, massime in moderato calo a eccezione del versante nord-occidentale.

Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest. Rinforzi lungo le coste settentrionali della Gallura.

Mari: generalmente mossi.

Previsioni per mercoledì 18 giugno

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore meridionale e sud-orientale dove si avranno isolati rovesci o temporali pomeridiani con cumulati deboli.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o in leggero calo.

Venti: deboli in prevalenza occidentali tendenti al locale rinforzo e a disporsi dai quadranti settentrionali nel corso della giornata.

Mari: generalmente mossi con moto ondoso in attenuazione in serata.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso salvo addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane quando non si escludono isolati rovesci in prossimità dei rilievi. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno deboli in prevalenza a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.