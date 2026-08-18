Non si placa l'allerta per il rischio incendi in Sardegna. Anche per domani, mercoledì 19 agosto 2026, il territorio di Cagliari sarà infatti interessato da un livello di pericolosità “alto”, corrispondente al codice arancione, secondo il bollettino della Protezione civile regionale.

Per la giornata è prevista una fase operativa di attenzione rinforzata. Il livello di pericolo indica condizioni nelle quali, una volta sviluppatosi un incendio, il fronte può raggiungere dimensioni tali da risultare difficilmente contrastabile con le sole forze ordinarie, anche se rinforzate, rendendo eventualmente necessario l’intervento della flotta aerea statale.

Una situazione che mantiene alta l'attenzione nell'Isola, dove negli ultimi giorni non sono mancati gli interventi per fronteggiare diversi roghi.

Solo nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto 2026, diversi incendi hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale in diverse zone della Sardegna. Le fiamme hanno interessato le campagne di Osilo, Siniscola, Serramanna e San Nicolò d'Arcidano.