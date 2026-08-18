Dopo settimane caratterizzate da ondate di caldo intenso, l'Italia si appresta a vivere una fase di maggiore instabilità atmosferica, soprattutto al Nord e, in misura più limitata, al Centro. Il cambio di scenario sarà accompagnato da temporali anche violenti, un'intensa attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

A favorire i fenomeni sarà il contrasto tra l'aria calda presente nei bassi strati e l'arrivo di masse d'aria più fresca in quota. Una situazione che rende particolarmente instabile l'atmosfera e che, sulle Alpi, può tradursi in temporali di forte intensità.

E in Sardegna?

La situazione sull'Isola si presenta differente rispetto a quella descritta per il Nord Italia. Secondo i bollettini e gli avvisi diffusi dal sistema regionale della Protezione civile, che si avvale anche delle informazioni meteorologiche elaborate dall'ARPAS, l'instabilità più marcata associata al peggioramento interessa principalmente le regioni settentrionali della penisola, mentre in Sardegna il caldo rimane ancora protagonista.

Dopo la serata di ieri, lunedì 17 agosto 2026, caratterizzata da nuvolosità irregolare e possibili rovesci o temporali isolati sulla Gallura, oggi, martedì 18 e domani, mercoledì 19, prevarrà un tempo generalmente stabile, con temperature in aumento. Venerdì 21 agosto è atteso un passaggio più instabile, con precipitazioni sparse al mattino e un sensibile calo termico, prima di un nuovo miglioramento nel fine settimana.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 18 agosto

Cielo irregolarmente nuvoloso. Isolati rovesci o temporali pomeridiani a cumulato debole sulla Gallura.

Venti deboli o moderati di Maestrale.

Mari poco mossi o mossi; fino a molto mosso il Mar di Sardegna.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 19 agosto

Cielo poco nuvoloso, con addensamenti nelle ore centrali.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve o moderato aumento.

Venti deboli con componente meridionale.

Mari poco mossi o mossi.

Previsioni per la giornata di giovedì 20 agosto

Cielo in progressiva copertura.

Temperature in moderato aumento.

Venti deboli meridionali.

Mari poco mossi o mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Venerdì si avranno cieli coperti in progressiva schiarita, con precipitazioni al mattino da isolate a sparse a cumulato debole; temperature in sensibile diminuzione, venti moderati di Libeccio, mari mossi.

Sabato si avranno cieli poco nuvolosi, temperature minime in lieve calo e massime in sensibile aumento, venti deboli a componente meridionale, mari poco mossi o mossi.