Nonostante la pioggia che nel pomeriggio ha bagnato a più riprese il centro cittadino, si è svolto regolarmente l’evento promosso nell’ambito del progetto di riqualificazione di Piazza del Carmine, che ha visto protagonisti Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Croce Rossa Italiana e Corpo Militare della Croce Rossa.

Dalle ore 16 alle 20, la piazza – cuore di un percorso di valorizzazione promosso dal Comune di Cagliari per restituire centralità e vivibilità a questo storico spazio urbano – si è trasformata in un'area espositiva e dimostrativa a cielo aperto.

Numerosi cittadini e turisti, incuriositi e coinvolti, hanno scelto comunque di partecipare all’iniziativa, passeggiando tra gli stand, dialogando con gli operatori e scoprendo da vicino mezzi, attrezzature e specialità dei vari Corpi dello Stato e del volontariato, veri protagonisti quotidiani della sicurezza e del soccorso.

L’iniziativa, pensata per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadinanza attraverso momenti di conoscenza e interazione, era stata discussa e condivisa anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Cagliari, con l’intento di promuovere la cultura della legalità e la prossimità delle istituzioni nei luoghi simbolo della città.

Malgrado il maltempo, l’evento ha confermato il forte interesse della popolazione e la bontà di un progetto che unisce rigenerazione urbana e cittadinanza attiva, offrendo un’occasione concreta per riscoprire piazza del Carmine come spazio vivo di partecipazione e fiducia nelle istituzioni.