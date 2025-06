Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto questo pomeriggio nella cava Bua Graniti, in località Biralò a Buddusò. A perdere la vita è stato l'imprenditore Pietro Bua, 73 anni, rimasto schiacciato da una lastra di granito mentre lavorava.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava nel piazzale della cava, dove erano in corso le consuete operazioni di movimentazione del granito con una gru. Per cause da accertare, una delle lastre di granito lo ha travolto non lasciandogli scampo.

L'azienda di Bua era passata in mano al figlio, che l'uomo era passato giusto a salutare. Sul posto sono subito giunti il 118, i carabinieri della Compagnia di Ozieri, i vigili del fuoco e gli ispettori dello Spresal per i soccorsi e per ricostruire la dinamica della tragedia.