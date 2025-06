Lo scorso 13 giugno è stato sorpreso a bordo di una Renault lungo la Strada Statale 387 a Dolianova, violando le prescrizioni degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Dolianova hanno così eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 36enne disoccupato residente a Su Staineddu, già conosciuto dalle forze dell’ordine e con arresti domiciliari.

Dopo averlo trasportato al Policlinico di Monserrato per un malore improvviso, è stata formalizzata la denuncia per evasione. Durante il controllo, è stata scoperta anche la mancanza di assicurazione dell'auto, che è stata sequestrata amministrativamente, e la conducente, una 46enne, multata per guida con patente scaduta.

Dopo le indagini dei Carabinieri e l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, il 36enne è stato arrestato a Selargius e portato alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta in sostituzione degli arresti domiciliari.