Un milione di euro per sostenere i giovani sardi che desiderano intraprendere una carriera come assistenti di volo. È questa la misura senza precedenti annunciata oggi dall’assessora regionale del Lavoro, Desirè Manca, e approvata dalla Giunta Todde. Un’iniziativa che fa della Sardegna la prima regione in Italia a offrire un supporto economico completo per accedere a corsi abilitanti per il rilascio del Cabin Crew Attestation (CCA).

"Non era mai successo prima: la Regione Sardegna, prima in Italia, sceglie di sostenere i giovani sardi che vogliono frequentare un corso per assistenti di volo, mettendo a disposizione un milione di euro",

ha dichiarato l’assessora Manca. Il progetto nasce da una constatazione: in Sardegna non esistono scuole autorizzate a rilasciare la certificazione CCA, e chi vuole accedere a questa formazione è costretto a trasferirsi altrove.

"Dal momento che nella nostra regione non sono presenti scuole che erogano corsi per il rilascio del certificato CCA (Cabin Crew Attestation), e che i nostri ragazzi sono costretti a spostarsi nella Penisola per poter frequentare – spiega l’assessora – abbiamo deciso di accompagnarli attraverso questo percorso formativo, sostenendo tutti i costi previsti, anche quelli per vitto e alloggio". La misura si concretizzerà attraverso voucher formativi dedicati a giovani tra i 18 e i 35 anni, da spendere nel settore dell’aviazione civile, finora mai incluso nei cataloghi regionali della formazione professionale.

"Il nostro obiettivo è quello di offrire nuove opportunità occupazionali ai ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e di poter rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro, in continua trasformazione ed evoluzione. Grazie a questo progetto sperimentale verranno erogati dei voucher formativi da spendere in un ambito mai entrato finora a catalogo, come quello dell'aviazione, settore che soffre di una carenza di personale qualificato, come gli assistenti di volo".

La misura guarda al futuro, ma risponde a una domanda già attuale, come dimostrano i dati del settore. "Come riportato da IATA (International Air Transport Association) – prosegue l’esponente della Giunta sarda – negli ultimi anni si riscontra un costante aumento di passeggeri del traffico aereo commerciale, che potrebbe portare, entro il 2030, al raddoppio del numero di passeggeri sui voli aerei. Sempre secondo IATA le compagnie stanno già cercando giovani motivati e stanno sviluppando programmi di formazione, sempre più rispondenti a standard qualitativi elevati".

L’iniziativa per il CCA segue altri investimenti regionali sulla formazione d’avanguardia: "Abbiamo già stanziato due milioni di euro per la formazione nel campo del digitale e dell'Intelligenza artificiale, e oggi facciamo un altro passo avanti in una nuova direzione, quella che punta ad offrire una formazione al passo con i tempi, capace di rispondere al mercato del 2025, e del futuro", conclude.