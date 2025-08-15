Momenti di apprensione questa mattina a Solanas, nella località Su Portu, dove un ragazzo di 15 anni è precipitato da uno scoglio alto circa tre metri, riportando ferite che hanno reso necessario un intervento di soccorso immediato.

L’allarme è scattato alle 12:00, quando la Sala Operativa del 13° M.R.S.C. della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto la richiesta di intervento. Vista la gravità della situazione, sono state mobilitate le unità CP 577, Alfa 67 e Bravo 170, con a bordo personale medico del 118.

Fondamentale anche il supporto dei bagnini presenti, che hanno fornito un prezioso supporto nelle operazioni di recupero. Il giovane, dopo essere stato stabilizzato su una barella spinale, è stato trasportato via mare fino alla spiaggia, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.

Il 15enne è stato trasferito in codice rosso in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle 13:00.