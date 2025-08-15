Attimi di grande apprensione oggi a Muravera, dove una bambina di quattro anni ha rischiato di annegare nella piscina di una struttura turistica, a circa cinquanta chilometri da Cagliari.

L’allarme è scattato quando i bagnini, accorgendosi della situazione di pericolo, sono intervenuti con prontezza riuscendo a trarre in salvo la piccola. Dopo essersi ripresa, la bimba è stata trasferita in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti.

Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione: non è in pericolo di vita.