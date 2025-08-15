Attimi di paura intorno all’1:30 di questa notte lungo la Strada Statale 133, al chilometro 37, nel tratto che collega Palau a Santa Teresa Gallura. Per cause ancora da accertare, un’autovettura è uscita di strada, finendo la sua corsa contro il guardrail in un violento impatto.

A bordo del mezzo vi era una sola persona, fortunatamente rimasta illesa ma affidata comunque alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata. Presenti anche i Carabinieri di Santa Teresa di Gallura per i rilievi e la gestione della viabilità.