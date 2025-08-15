Attimi di paura nella notte tra il 14 e 15 agosto a Monserrato, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Le fiamme hanno sorpreso quattro persone, due adulti e due bambini, che sono state tratte in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari.

Due degli occupanti, a scopo precauzionale, sono stati affidati al personale sanitario e trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenute due squadre operative e un’autobotte proveniente dalla sede centrale di viale Marconi, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento.